Direkt aus dem dpa-Newskanal

Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Mittwochabend in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Informationen der Polizei stießen die beiden Autos kurz vor 18 Uhr auf der L1066 in Murrhardt-Fornsbach auf Höhe des Waldsees frontal ineinander. Die Landesstraße wurde stundenlang gesperrt.