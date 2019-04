Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Murrhardt (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Murrhardt im Rems-Murr-Kreis sind drei Menschen verletzt worden. Das Auto einer 78-Jährigen kam am Sonntagabend auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Wagen einer 42-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Wald geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihre 13 Jahre alte Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden schwer verletzt. Der Fahrer eines weiteren beteiligten Fahrzeugs blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.