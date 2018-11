Forstarbeiter von Baumstück erschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mulda (dpa/sn) - Ein Forstarbeiter ist in Mulda (Mittelsachsen) von einem Baumstück erschlagen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 34-Jährige am Dienstag mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Ein Baum stürzte planmäßig um, riss dabei aber eine tote Birke mit, die ihn mehrere große Teile zerbrach. Der Mann wurde getroffen und starb noch in dem Waldstück. Die Kriminalpolizei und Fachleute für Arbeitsschutz in der Landesdirektion haben Ermittlungen zu dem tödlichen Arbeitsunfall aufgenommen.