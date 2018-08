Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münstermaifeld (dpa/lrs) - Eine 46-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall nahe Münstermaifeld (Landkreis Mayen-Koblenz) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Donnerstagabend auf einer Landstraße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.