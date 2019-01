Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der B 45

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münster (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 45 bei Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind am Sonntag zwei Männer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein 37-Jähriger auf den Sportwagen vor ihm aufgefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 37-Jährigen in die Leitplanke geschleudert. Der Fahrer verletzte sich schwer. Der 32-jährige Fahrer des Sportwagens erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Im Atem des 37-Jährigen stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch fest. Die Polizei ließ daraufhin einen Blutalkoholtest durchführen und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 16 000 Euro. Die B 45 war in Richtung Dieburg am Sonntagabend für einige Zeit voll gesperrt.