Ein Schwerverletzter bei Zusammenstoß zweier Autos

Münsingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Münsingen (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Der 89-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen auf einer Landstraße, als plötzlich ein weiteres Auto von einem Waldparkplatz in die Straße einbog, wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte. Der Mann habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei auf den Wagen aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und rutschten eine vier Meter tiefe Böschung hinunter. Ein Rettungshubschrauber flog den 89-Jährigen in eine Klinik. Die Insassen des zweiten Autos blieben unverletzt.