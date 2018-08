Taxi erfasst Fußgänger und verletzt ihn schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Ein Mann ist an einer Straßenkreuzung im Norden von München von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige wollte die Straße an einer Stelle mehrere Meter neben einer Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei in München am Sonntag mitteilte. Der 69-jährige Taxifahrer versuchte am Samstag noch, dem Mann auszuweichen. Der Fußgänger prallte jedoch gegen die Windschutzscheibe und rechte Seite des Wagens. Der Taxifahrer und seine beiden Fahrgäste blieben unverletzt.