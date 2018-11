Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Betonmischers mit einem Auto ist in München ein 60 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Autofahrer wollte am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug auf der Straße wenden, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei prallte der Betonmischer mit dem Auto des Mannes zusammen. Der 60-Jährige kam mit schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt.