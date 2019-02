Bayern: Viele Unfälle auf glatten und verschneiten Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bei verschneiten und glatten Straßen hat es in Süd- und Ostbayern mehrere Unfälle gegeben. Die Polizei verzeichnete in Niederbayern knapp 30 Unfälle in der Nacht zum Montag. "Es waren überwiegend Blechschäden", sagte ein Sprecher. Auch in der Oberpfalz gab es laut Polizei mehrere Unfälle mit teils hohen Sachschäden. Im Landkreis Cham kam am frühen Morgen ein Mann mit seinem Auto von der glatten Straße ab, es rutschte auf ein Bahngleis. Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten nach der Bergung in ein Krankenhaus. In den Landkreisen Cham und Regensburg meldete die Polizei zahlreiche umgestürzte Bäume. Auch auf der Autobahn 95 musste die Feuerwehr am Morgen einen umgestürzten Baum beseitigen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen in Regensburg knapp 30 Zentimeter Neuschnee, im Allgäu und im Voralpenraum fielen demnach bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die kommenden Tage bleiben nach Angaben der Meteorologen überwiegend trocken. Bei Temperaturen zwischen minus- bis plus 3 Grad soll es in Schwaben sonnig werden, in Ostbayern grau und bewölkt.