München (dpa/lby) - Ein Bauarbeiter hat seinen Arbeitskollegen beim Rückwärtsfahren mit einem Schaufellader überrollt. Der 55-Jährige starb noch an der Baustelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Dienstag bei Erdarbeiten in München kam, war zunächst unklar. Der 26-Jährige hatte in dem Fahrzeug eine Rückfahrkamera. Die Staatsanwaltschaft lässt nun ein Unfall-Gutachten erstellen.