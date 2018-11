Autofahrer prallt mit Fußgängerinnen zusammen: Frau stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Durch den Zusammenprall mit einem Auto ist in München eine 25-Jährige gestorben und eine 28-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Sie wollten am Mittwochabend zu Fuß den Mittleren Ring im Stadtteil Giesing überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die beiden Frauen eine Baustellenmarkierung übersehen. "Sie orientierten sich nicht an der gelben, sondern an der weißen Markierung und standen deshalb mitten auf der Fahrbahn", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die beiden Münchnerinnen frontal. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Frauen auf die Gegenspur. Dort überrollte sie der Wagen eines 47-Jährigen.

Rettungsdienst und Notarzt brachten die zwei Frauen in Kliniken. Dort bemühten sich die Ärzte vergeblich um das Leben der 25-Jährigen. Sie starb kurze Zeit später an inneren Verletzungen. Der Zustand der 28-Jährigen war den Angaben zufolge am Donnerstagmorgen kritisch. Für die Untersuchung durch einen Gutachter der Staatsanwaltschaft war der Mittlere Ring bis zum frühen Morgen gesperrt.