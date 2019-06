80-jährige Radfahrerin nach Unfall in Krankenhaus gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Eine 80 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in München in einem Krankenhaus gestorben. Sie hatte sich bei einem Unfall so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie am Samstag starb, wie die Polizei in München am Sonntag mitteilte. Die Seniorin hatte Mitte Juni mit ihrem Rad nach Polizeiangaben ohne auf den Verkehr zu achten eine Straße überquert. Dabei war sie vom Wagen einer 47-jährigen Autofahrerin erfasst worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Sie hatte keinen Helm getragen.