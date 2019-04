A9 nach Unfall gesperrt: Wasserflaschen auf der Straße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münchberg (dpa/th) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 9 in Oberfranken in Richtung Norden vorübergehend komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah am Montagvormittag ein 52-jähriger Lastwagenfahrer in Höhe Münchberg (Landkreis Hof) einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei und prallte gegen ihn. Dabei verlor der Lastwagen seine Ladung - Wasserflaschen aus Plastik, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten die Beamten von Glasflaschen gesprochen. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden wurde auf etwa 120 000 Euro geschätzt.