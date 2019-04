Direkt aus dem dpa-Newskanal

Münchberg (dpa/lby) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 9 in Oberfranken in Richtung Norden komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Montagvormittag ein Lastwagen in Höhe Münchberg (Landkreis Hof) gegen einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei und verlor geladenen Glasflaschen. Der Lastwagenfahrer verletzte sich leicht. Die Autobahn sollte bis in die Mittagsstunden gesperrt bleiben, der Verkehr wurde umgeleitet.