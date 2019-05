Fußgänger von Lkw angefahren und tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - Ein 59-jähriger Mann ist in Mülheim an der Ruhr von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann vermutlich an einer Kreuzung die Straße überqueren, als es zum Zusammenstoß kam. Der 37 Jahre alte Fahrer bremste sein Fahrzeug nach dem Unfall in der Nacht auf Samstag sofort ab und alarmierte den Notarzt. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.