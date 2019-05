Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühltal (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Mühltal im Odenwald sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Dienstagabend auf einer Kreuzung an der Bundesstraße 426 zwei Autos zusammen. Die 37 und 59 Jahre alten Fahrerinnen sowie eine weitere Insassin wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.