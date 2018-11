Auto überschlägt sich: Feuerwehr befreit Fahrerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühltal (dpa/lhe) - Eine 60-Jährige ist in Südhessen erst gegen geparkte Autos gefahren und hat sich dann mit ihrem Wagen überschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Fahrerin am Dienstagabend in Mühltal (Kreis Darmstadt-Dieburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es kam zu einer Kettenreaktion: Erst habe die Frau mit ihrem Außenspiegel ein geparktes Auto gestreift, sagte eine Polizeisprecherin. "Dann fuhr sie an einem weiteren geparkten Auto eine vordere Ecke ab." Dieses wiederum wurde dabei gegen ein drittes geparktes Auto geschoben.

Die 60-Jährige musste von der Feuerwehr auf ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Warum sie - mitten im Ort - die Kontrolle über ihr Auto verlor, war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über den Unfall berichtet.