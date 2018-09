Mann stürzt bei Arbeiten an Hochspannungsmast und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlhausen (dpa/th) - Bei einem Arbeitsunfall in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige führte mit seinem Kollegen am Montagvormittag Arbeiten an einem Hochspannungsmast aus und stürzte aus noch unbekannter Ursache 18 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei haben die Ermittlungen zur Absturzursache aufgenommen. Der Mann hatte ein Ersatzteil auswechseln wollen. Zuvor berichtete die "Thüringer Allgemeine" darüber.