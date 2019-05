Unfall mit Motorrad: Radfahrerin aus Touristengruppe stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Müden (dpa) - Eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin ist auf der Bundesstraße 416 bei Müden (Landkreis Cochem-Zell) von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden. Der 56 Jahre Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen sei bei dem Unfall am Sonntag in Rheinland-Pfalz schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin fuhr mit einer Touristengruppe in Richtung Koblenz. Das Motorrad fuhr in dieselbe Richtung, erfasste die Frau und schleuderte sie auf die Fahrbahn. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 416 musste für vier Stunden gesperrt werden.