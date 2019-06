Schwer verletzt: Motorradfahrer stürzt beim Überholen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moxa (dpa/th) - Beim Überholen eines Autos ist ein 37 Jahre alter Motorradfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann kam am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Jena, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Nach dem beteiligten Autofahrer werde noch gesucht. Der 37-Jährige war in einer Gruppe von elf Motorradfahrern auf einer Landstraße bei Moxa (Saale-Orla-Kreis) unterwegs. Als er ein Auto überholen wollte, kam der Wagen nach ersten Erkenntnissen zu weit nach links - der Motorradfahrer wich aus und stürzte. Laut Polizei hielt der Autofahrer nicht an und fuhr davon. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.