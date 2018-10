Unfall: zwei Erwachsene und ein Kind verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neustadt an der Orla (dpa/th) - Zwei Erwachsene und ein Kind sind bei einem Autounfall im Saale-Orla-Kreis verletzt worden. Die Ursache war wahrscheinlich Unachtsamkeit, wie die Polizei in Saalfeld am Montagmorgen mitteilte. Der 56 Jahre alte Autofahrer war am frühen Sonntagabend mit einem 56 Jahre alten Beifahrer und einem acht Jahre alten Kind im Auto unterwegs. Auf der Landstraße zwischen Neustadt an der Orla und Schleiz kam das Auto in einer Kurve von der Straße ab und streifte einen Baum. Dann kippte es um und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Beifahrer und das Kind schwer.