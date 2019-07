Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moßbach (dpa/th) - Ein Dachdecker ist am Montag in Moßbach (Saale-Orla-Kreis) durch eine Asbestdachplatte acht Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige soll mittags bei Ausbesserungsarbeiten in einem Landwirtschaftsbetrieb abgestürzt sein und brach sich mehrere Knochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei ermitteln nun die Unfallursache.