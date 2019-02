Auto gerät in Gegenverkehr: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moritzburg (dpa/sn) - Ein 30-Jähriger ist bei Moritzburg mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und tödlich verletzt worden. Der Fahrer und die Beifahrerin in dem entgegenkommenden Wagen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Dresden am Montagmorgen mitteilte. Der 30-Jährige war am Sonntagabend den Angaben zufolge auf der S 81 von Auer in Richtung Moritzburg unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Friedewald sei der Mann mit seinem Auto aus noch ungeklärten Umständen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto eines 57-Jährigen und seiner 50 Jahre alten Beifahrerin. Der 30-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die S 81 war fünf Stunden lang gesperrt, wie es weiter hieß.