Northeim (dpa/lni) - In Northeim ist eine 18-Jährige gegen ein Baum gefahren und dabei verletzt worden. Der Polizei zufolge war die junge Frau am Samstagabend einem Reh ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde in eine Göttinger Klinik gebracht.