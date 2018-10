Mann rast in Wohnwagengespann und Auto: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Morbach (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) in ein entgegenkommendes Wohnwagengespann und einen Pkw gerast. Insgesamt wurden bei dem Unfall am Freitag auf der Bundesstraße 327 zwischen dem Ortsteil Odert und Rorodt vier Menschen verletzt, wie die Polizei in Morbach mitteilte. Unter den Verletzten waren der Unfallverursacher sowie zwei Männer und eine Frau aus dem zweiten Pkw. Sie kamen alle in Krankenhäuser.

Der Autofahrer war aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 25 000 Euro. Die B327 musste etwa zweieinhalb Stunden lang voll gesperrt werden. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.