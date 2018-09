Von Betrunkenem angefahren: 16-Jähriger in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Emden (dpa/lni) - Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall mit einem stark betrunkenen Transporterfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche war am Montagmorgen auf einer Landstraße in der Gemeinde Moormerland im Landkreis Leer unterwegs, als der von hinten heranfahrende Kleintransporter ihn rammte, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrradfahrer in den Straßengraben geschleudert. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 32 Jahre alte Fahrer des Transporters 2,11 Promille Alkohol im Blut hatte.