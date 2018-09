Betrunkener Transporterfahrer rammt Radfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moormerland (dpa/lni) - Der 16-jährige Radfahrer, der am Montag von einem stark betrunkenen Transporterfahrer angefahren wurde, ist in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der Jugendliche war am Montag auf einer Landstraße in der Gemeinde Moormerland (Landkreis Leer) unterwegs gewesen, als ein von hinten heranfahrender Kleintransporter ihn rammte. Durch die Wucht des Aufpralls war der Fahrradfahrer in den Straßengraben geschleudert worden. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem 32 Jahre alte Fahrer des Transporters laut Polizei 2,11 Promille ergeben.