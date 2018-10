27-Jähriger überschlägt sich mit Auto: leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moormerland (dpa/lni) - Bei einem Autounfall in Moormerland (Kreis Ostfriesland) ist ein 27-Jähriger verletzt worden. Der Polizei zufolge hatte sich der Mann am frühen Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto überschlagen und die Beamten anschließend selbst telefonisch über den Unfall informiert. Er wurde mit - nach ersten Erkenntnissen - leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.