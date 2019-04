Auto rast unter Sattelzug: Fahrer erliegt Verletzungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenroth (dpa/lrs) - Stunden nach einem schweren Unfall auf der A3 bei Montabaur ist ein 45 Jahre alter Autofahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Unfall hatte sich in der Nacht zu Freitag auf einer Abfahrt bei einer Raststätte ereignet. Dabei war der Autofahrer nach Angaben der Polizei ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren. Beim Zusammenstoß geriet das Auto unter den Anhänger, der Autofahrer wurde dabei in dem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in eine Klinik, wo er Freitagabend starb. Wieso er auf den Laster aufgefahren war, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.