Mann wird von Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt

Molbergen (dpa/lni) - Ein 21-Jähriger ist in Molbergen (Kreis Cloppenburg) von einem Auto überrollt worden und schwebt in Lebensgefahr. Der Polizei zufolge hatte sich der Mann am frühen Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Straße befunden, als ein 36 Jahre alter Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Eine vorausfahrende Autofahrerin hatte zuvor noch ausweichen können, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.