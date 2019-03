Drei Verletzte bei Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mörfelden (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 (Frankfurt-Darmstadt) sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. An der Karambolage nahe Mörfelden (Landkreis Groß-Gerau) waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Auslöser war ein 29-Jähriger Mann, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen die Leitplanke prallte und damit eine Reihe von Zusammenstößen anderer Fahrzeuge verursachte. Der Mann wurde ebenso verletzt wie ein Kleinlaster-Fahrer (39) und ein weiterer Autofahrer (23). Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Autobahnabschnitt wurde für zwei Stunden komplett gesperrt.