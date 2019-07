30-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Mörfelden-Walldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein 30-Jähriger ist nach einem Badeunfall im Walldorfer Badesee gestorben. Der Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach war am Sonntagnachmittag beim Schwimmen im See nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung untergegangen, teilte die Polizei am Montag in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) mit. Er wurde an Land gebracht, reanimiert und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er noch am Abend starb. Die Polizei ermittelt weiter, wie es zu dem Badeunfall kommen konnte.