Seniorin gerät unter Müllwagen und stirbt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Eine 78-Jährige ist in einer Fußgängerzone in Mönchengladbach unter einen Müllwagen geraten und tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei am Freitagmorgen frontal von dem Lastwagen erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach Feuerwehrangaben konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Fahrer des Müllwagens erlitt einen Schock. Augenzeugen mussten an der Einsatzstelle betreut werden.