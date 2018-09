Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Trotz eingeschalteten Blaulichts und Martinshorn hat eine 68 Jahre alte Autofahrerin in Mönchengladbach einen Polizisten auf seinem Motorrad übersehen und erfasst. Der Beamte wurde bei dem Zusammenstoß auf dem Weg zu einem Einsatz am Samstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.