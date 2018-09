Planierraupe rollt 300 Meter ohne Fahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ohne ihren Fahrer ist in Mönchengladbach eine Planierraupe über eine vierspurige Straße gerollt und hat dabei zwei parkende Autos stark beschädigt. Ein 72 Jahre alter Mann hatte laut Polizeiangaben am Samstag versucht, die Maschine anzuschalten. Demnach setzte diese sich plötzlich rückwärts in Gang und rollte rund 300 Meter unter anderem über die vierspurige Straße. Der Mann fiel beim Anschalten herunter und verletzte sich an der Schulter. "Die Raupe fuhr unkontrolliert, jedoch relativ langsam", teilte die Polizei mit. An einem Betonpoller blieb sie schließlich stehen. Auf dem Weg dorthin beschädigte sie die beiden Autos. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10 000 Euro.