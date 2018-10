Autofahrer übersieht Zug und verursacht Zusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Miltenberg (dpa/lby) - Ein 78 Jahre alter Autofahrer hat an einem unbeschrankten Bahnübergang im unterfränkischen Miltenberg einen Zug übersehen und dadurch einen Unfall mit erheblichem Schaden verursacht. Der Senior wollte mit seinem Wagen am Freitagabend die Gleise überqueren. Als er die nahende Regionalbahn bemerkte, wollte er rückwärts fahren. Weil das misslang, stieg er aus und ließ das Auto auf den Gleisen stehen. Nach Polizeiangaben entstand durch den Zusammenprall von Zug und Auto Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.