16-Jähriger nach Frontalzusammenstoß in Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Miesbach (dpa/lby) - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Oberbayern schwebt ein 16-Jähriger in Lebensgefahr. Der Jugendliche war am Montag als Mitfahrer seiner Mutter auf der Bundesstraße 472 bei Miesbach unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort fuhr das Auto frontal in einen Lastwagen, der aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Ein Hubschrauber flog den Jugendlichen in eine Münchner Klinik. Seine 45 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 37 Jahre alte Lastwagenfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.