Auto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf

Michelau im Steigerwald (dpa/lby) - Ein Mann ist in Unterfranken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt - wenig später ist das Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Der 59-Jährige und sein Beifahrer konnten sich rechtzeitig aus dem Auto retten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurden einem Sprecher zufolge verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam am Donnerstag in der Nähe von Michelau im Steigerwald (Landkreis Schweinfurt) mit hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und krachte gegen den Baum. Den Angaben zufolge war der Mann betrunken. Durch das Feuer gerieten auch Bäume eines angrenzenden Waldes in Brand. Die Feuerwehr rückte aus.