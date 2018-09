Linienbus prallt auf Autos: Zwei Menschen leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratingen (dpa/lnw) - Ein Busfahrer ist am Samstag in Ratingen (Kreis Mettmann) auf ein stehendes Auto aufgefahren und hat so eine kleine Karambolage verursacht. Zwei Menschen, darunter ein Kind, wurden dabei leicht verletzt. Der 77 Jahre alte Busfahrer war an einer Bahnschranke auf den stehenden Wagen einer 30-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei im Kreis Mettmann mitteilte. Die elfjährige Nichte der Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Wagen auf ein davor stehendes Auto. Der 53 Jahre alte Fahrer verletzte sich dabei ebenfalls leicht. Das Auto prallte schließlich gegen einen weiteren Wagen. Die Polizei stellte den Linienbus zur Überprüfung technischer Mängel sicher. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20.000 Euro.