Merseburg (dpa/sa) - Ein 55 Jahre alter Mopedfahrer hat an der Bundesstraße 91 bei Merseburg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dabei tödlich verletzt worden. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Halle am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Donnerstagabend gegen den Bordstein gekommen. Weil er daraufhin die Gewalt über sein Moped verlor, fuhr er gegen eine Laterne und stürzte.