Unfall: Fahrer eines Lieferwagens schwer verletzt

Memmingen (dpa/lby) - Der Fahrer eines Lieferwagens ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Memmingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann in der Nacht zu Montag aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab und raste in einen Baum. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Klinikum gebracht. Ein Hund, der mit an Bord war, wurde zunächst von der Feuerwehr betreut, bis ein Tierarzt sich des verletzten Tieres annehmen konnte.