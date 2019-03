Traktoranhänger kippt auf Auto: Autofahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Memmingen (dpa/lby) - Ein umgekippter Traktoranhänger hat in Memmingen am Freitag einen Autofahrer das Leben gekostet. Der 55-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Der 29 Jahre alte Traktorfahrer sei am frühen Abend bei Grün vom Schumacherring rechts auf die Donaustraße abgebogen - und dabei wohl zu schnell gewesen. Der voll beladene Anhänger sei umgekippt und auf das Auto gefallen. Dieses stand auf der Linksabbiegerspur auf der Donaustraße. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.