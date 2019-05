Lastwagenbrand auf A7 sorgt für Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melsungen (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Lastwagens auf der A7 bei Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Süden teilweise gesperrt. Reisende müssen Geduld mitbringen. Einem Sprecher der Autobahnpolizei zufolge staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden derzeit auf 13 Kilometer. Derzeit seien zwei von drei Spuren befahrbar. Während der Bergungsarbeiten am Vormittag werde der Verkehr aber erneut über nur eine Spur geleitet. Brandursache ist dem Sprecher zufolge wohl ein technischer Defekt, der Fahrer blieb unverletzt.