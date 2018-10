Transporter kracht in Hähnchenwagen: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melle (dpa/lni) - Bei einem Unfall mit einem Brathähnchenwagen sind zwei Männer in Melle (Landkreis Osnabrück) leicht verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Mann krachte mit seinem Transporter am Dienstagabend in den Verkaufswagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe vermutlich die Vorfahrt missachtet.

Durch den Aufprall kippte der Hähnchenwagen auf die Seite, mehrere Liter Speisefett ergossen sich über den Kreuzungsbereich. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte die Fahrbahn bis in den späten Abend hinein. Der 18-Jährige und der Fahrer des Hähnchenwagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.