Motorradfahrer umfährt Bahnschranke: tödlich verletzt

Melle (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist an einem Bahnübergang trotz geschlossener Schranken über die Gleise gefahren und in Melle im Kreis Osnabrück von einem Personenzug tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige aus dem Kreis Diepholz habe das Rotlicht ignoriert und die Halbschranke umfahren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. In dem Personenzug wurde ihren Angaben nach am Freitagabend niemand verletzt. Die Bahnstrecke von Osnabrück nach Bielefeld wurde wegen der Bergungsarbeiten für knapp zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatten die "Neue Osnabrücker Zeitung" und der NDR berichtet.