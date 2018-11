Drei Schwerverletzte auf der Bundesstraße 420

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meisenheim (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in der Nähe von Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge der Unfallopfer seien am Donnerstag auf der Bundesstraße 420 aus noch unklarer Ursache in einer Kurve zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein 19-Jähriger kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Insassen des zweiten Wagens, eine 69 Jahre alte Frau und ihr 71 Jahre alter Ehemann, kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Auch der 71-Jährige wurde laut Polizei mit einem Hubschrauber transportiert.