Meerane (dpa/sn) - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Meerane (Kreis Zwickau) einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Nach Angaben der Polizei rammte die 24-Jährige in der Nacht zum Samstag ein parkendes Auto, das einen weiteren Wagen beschädigte. Das Auto der Unfallfahrerin stieß dann gegen eine Hauswand und blieb stehen. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 15 000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei der 24-Jährigen einen Wert von zwei Promille.