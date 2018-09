Fußgänger auf Bundesstraße nahe Biberach tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biberach (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Biberach ist ein junger Mann tödlich verletzt worden. Der 20-Jährige sei am Sonntagabend unvermittelt auf die Bundesstraße 30 gelaufen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Die 21-jährige Fahrerin des Autos habe nach ersten Erkenntnissen nicht mehr ausweichen können. Der Mann erlag laut Polizei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine Identität ist bislang ungeklärt. Die Autofahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.