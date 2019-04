Unfallfahrer landet in Schaufenster von Möbelgeschäft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marksuhl (dpa/th) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag in Marksuhl im Wartburgkreis im Schaufenster eines Möbelgeschäfts gelandet. In einer Kurve war das Heck seines Fahrzeugs ausgebrochen, das beim Gegenlenken ins Schleudern geriet, wie die Polizei mitteilte. Schließlich krachte der Wagen in die Scheibe des Geschäfts. Während an dem Auto rund 6000 Euro Schaden entstanden, wurde der Schaden an dem Geschäft mit etwa 25 000 Euro angegeben. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.