Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt

Markneukirchen (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall im Vogtland ist ein 16-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich an einer Tankstelle in Markneukirchen ereignet, teilte die Polizei Zwickau am Mittwochabend mit. Der 16-Jährige wollte mit seinem Moped bei der Tankstelle im Ortsteil Siebenbrünn abbiegen, stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der schwer verletzte Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht.